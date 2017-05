FED, TASSI DI INTERESSE INVARIATI

di Edoardo Fagnani

3 mag 2017 ore 20:14

Come nelle attese, al termine della riunione odierna, la FED ha confermato la propria politica monetaria e ha deciso di non modificare i tassi di interesse: il saggio di riferimento resta fissato in un intervallo compreso tra lo 0,75% e l’1%. La decisione è stata presa con il voto unanime dei componenti del FOMC.

La Banca Centrale Statunitense ha ribadito che i rialzi dei tassi proseguiranno gradualment.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.