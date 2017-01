BCE, TASSI INVARIATI

di Edoardo Fagnani

19 gen 2017 ore 13:46

Nessuna sorpresa dalla riunione odierna della BCE, la prima del 2017.

Come nelle attese la banca centrale europea ha deciso di non modificare la politica monetaria ultraespansiva, confermando i tassi di interesse e il programma di acquisto di titoli di stato; di conseguenza, il saggio di riferimento è stato confermato allo zero, mentre quello sui depositi resta negativo e pari al -0,4%.

Il Consiglio direttivo continua ad attendersi che i tassi di interesse di riferimento si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l’orizzonte degli acquisti netti di attività.

Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che continuerà a condurre gli acquisti nell’ambito del programma di acquisto di attività all’attuale ritmo mensile di 80 miliardi di euro sino alla fine di marzo 2017, mentre dal mese successivo gli acquisti netti scenderanno a un ritmo mensile di 60 miliardi di euro sino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi, coerente con il proprio obiettivo di inflazione.

Se le prospettive diverranno meno favorevoli o se le condizioni finanziarie risulteranno incoerenti con ulteriori progressi verso un aggiustamento durevole del profilo dell’inflazione, il Consiglio direttivo della BCE è pronto a incrementare il programma in termini di entità e/o durata.

Ora i riflettori si spostano sulla consueta conferenza stampa di Mario Draghi a commento delle decisioni della BCE.

