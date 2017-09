Bank of England, confermati tassi e QE

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 13:59

Come nelle attese, la Bank of England ha confermato i tassi di interesse; il saggio di riferimento è rimasto fermo allo 0,25%. Solo due membri del board dell’istituto ha votato per un rialzo dei tassi.

Inoltre, l’istituto centrale ha lasciato fermo a 435 miliardi di sterline l’ammontare del programma di acquisto di titoli di stato (Quantitative Easing).

Tuttavia, la Bank of England non ha escluso la possibilità di procedere con un aumento dei tassi di interesse nel corso dei prossimi mesi.

