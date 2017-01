Area Euro, disoccupazione al 9,8%

di Mauro Introzzi

9 gen 2017 ore 11:56

Secondo i dati diffusi dall'Eurostat a novembre 2016 il tasso di disoccupazione dell'area euro è stato pari al 9,8%, stabile rispetto al mese di ottobre 2016 e in calo dal 10,5% di novembre 2015. Si tratta della lettura più bassa dal luglio 2009. Nell'area a 28 stati la disoccupazione è stata pari all'8,3%, in calo dall'8,4% di ottobre 2016 e dal 9% di 12 mesi prima. Anche in questo caso si tratta di un minimo, dal mese di febbraio 2009.



Analizzando i dati dei vari stati emerge come a novembre 2016 il tasso più basso di disoccupazione sia stato registrato nella Repubblica Ceca (3,7%) e in Germania (4,1%). I saggi più alti sono stati riscontrati invece in Grecia (23,1% a settembre 2016) e Spagna (19,2%).

GRAFICO - La disoccupazione dei vari stati dell'Europa a novembre 2016 (fonte comunicato Eurostat):





Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.