Bitcoin ed Ethereum portano le criptovalute sopra i 150 miliardi di dollari

Dopo la flessione di fine luglio, in agosto il mercato delle criptovalute ha ripreso a correre. E i due principali concorrenti hanno ripreso a inseguire i propri rispettivi massimi.

di Marco Delugan

25 ago 2017 ore 11:55

Secondo quanto riportato da CoinMarketCap, la capitalizzazione complessiva dell’intero mercato delle criptovalute è salita oggi, 25 agosto 2017, a 154,5 miliardi di dollari. Aveva superato i 100 miliardi a inizio giugno.



Ma a fine luglio era scesa sotto i 90.



Protagonisti di questo nuovo rally sono stati il Bitcoin, la criptovaluta più famosa e utilizzata del mondo, ed Ethereum, il suo principale rivale.



Il Bitcoin ha raggiunto oggi il valore di 4359,52 dollari (+340% da inizio anno) e la sua capitalizzazione di mercato ha superato i 72 miliardi di dollari.



Il prezzo del Bitcoin è comunque ancora inferiore al massimo di 4.500 dollari raggiunto il 15 agosto scorso.



Nel rafico che segue, tratto da CoinMarketCap, l'andamento della quotazione e della capitalizzazione del Bitcoin da inizio anno.



Ethereum ha un valore di mercato inferiore a quello del Bitcoin, anche se da inizio anno ha fatto registrare una crescita ancora maggiore, del 4.000%.



Ethereum vale a oggi 334,13 dollari, e la sua capitalizzazione è di 31,5 miliardi. Meno della metà di quella del Bitcoin.



La quotazione di Ethereum ha raggiunto il massimo di 400 dollari il 12 giugno scorso.



L’andamento del Bitcoin è stato piuttosto volatile nelle ultime settimane. Martedì 22 agosto è addirittura entrato in una breve fase di correzione, definita come una flessione di almeno il 10% dal massimo più recente. Parte di questa volatilità è dovuta a modifiche “tecniche” avvenute di recente nel funzionamento della blockchain, il principale sistema intorno al quale funziona la rete Bitcoin, che porteranno all’aumento delle dimensioni delle transazioni.