Fiat Chrysler Automobiles si conferma positiva (+1,4%)

di Edoardo Fagnani

17 gen 2017 ore 12:24

Tornano gli acquisti su Fiat Chrysler Automobiles, dopo il forte ribasso subito ieri; il titolo del gruppo automobilistico recupera l’1,36% a 8,92 euro. L’ACEA ha comunicato che nel mese di dicembre in Europa sono state immatricolate oltre 1,19 milioni di vetture, in aumento del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2015; nell’intero 2016 in Europa sono state vendute oltre 15,1 milioni di vetture, con un aumento del 6,5% rispetto all’esercizio precedente. Fiat Chrysler Automobiles ha fatto meglio del mercato, segnando un incremento delle immatricolazioni del 13,4% con oltre 72mila vetture vendute nel mese di dicembre e un aumento delle vendite del 14,1% con quasi 993mila automobili vendute nell’intero 2016; di conseguenza, la quota di mercato in Europa del gruppo guidato da Sergio Marchionne è cresciuta al 6,6%.

Intanto, il ministro tedesco dei trasporti Dobrindt ha chiesto all’Unione Europea di richiamare tre modelli del gruppo - Fiat 500X, Fiat Doblò e Jeep Renegade - per quelle che i tedeschi definiscono violazioni della normativa sulle emissioni inquinanti. In risposta il ministro italiano dei trasporti Graziano Delrio ha ribattuto indicando che non ci sono, sulle vetture del gruppo di Marchionne, dispositivi illegali dimostrati.

