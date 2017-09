Raccolta fondi oltre i 10 miliardi di euro a luglio 2017 - Assogestioni

di Edoardo Fagnani

12 set 2017 ore 16:22

Assogestioni ha comunicato che nel mese di luglio la raccolta dei fondi in Italia è salita a 10,36 miliardi di euro, rispetto agli 8,12 miliardi di giugno; di conseguenza, nei primi sette mesi del 2017 la raccolta netta si è attestata a 67,33 miliardi di euro. Il patrimonio gestito totale a fine luglio ha superato i 2.021 miliardi di euro.

Buon andamento per i fondi obbligazionari, che a luglio hanno raccolto quasi 2,39 miliardi di euro. Raccolta positiva anche per i fondi flessibili e bilanciati, che hanno incassato rispettivamente 1,67 miliardi e 1,49 miliardi di euro. Tornano in rosso i fondi monetari, che a luglio hanno registrato un deflusso di 379 milioni di euro.

