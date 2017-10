BNP Paribas Asset Management lancia il Parvest Green Bond

di Mauro Introzzi

23 ott 2017 ore 17:11

BNP Paribas Asset Management amplia la propria offerta SRI con il lancio di "Parvest Green Bond", fondo che utilizza un approccio d’investimento proprietario integrato per identificare titoli obbligazionari con un forte impatto ambientale.

Con attivi in gestione attualmente pari a 100 milioni di euro, "Parvest Green Bond" investe in obbligazioni destinate a finanziare progetti per combattere il cambiamento climatico o attenuarne gli effetti. Il fondo è gestito dal team Fixed Income di BNPP AM, che si avvale di un metodo di analisi proprietario implementato dal team Sustainability Research della società. BNPP AM è un attore primario nel campo degli investimenti sostenibili e responsabili dal 2002 e gestisce circa 30 miliardi di euro in strategie SRI, inclusi più di 500 milioni di green bonds.

I titoli obbligazionari sono analizzati tramite una metodologia di valutazione interna di BNPP AM, che incorpora criteri finanziari ed extra-finanziari per selezionare gli attivi più appropriati da detenere in portafoglio partendo da un universo di quasi 150 emissioni obbligazionarie, pari a circa 115 miliardi di dollari. Un processo innovativo di coinvolgimento degli emittenti assicura che gli investimenti abbiano un impatto positivo sul cambiamento climatico. Questo processo prevede un meeting iniziale con l’emittente per verificare la sostenibilità di ogni singola emissione obbligazionaria prima dell’acquisto e un monitoraggio continuo dell’impatto ambientale per tutta la vita del titolo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.