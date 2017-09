BNP Paribas Asset Management acquisisce una quota di maggioranza in Gambit Financial Solutions

di Mauro Introzzi

11 set 2017 ore 14:42

BNP Paribas Asset Management ha rilevato la maggioranza del capitale di Gambit Financial Solution. Il gruppo transalpino, con questa operazione, intende sviluppare servizi di consulenza digitale per supportare e migliorare la digitalizzazione dei suoi distributori.

Gambit è un'azienda Fintech belga, che ha sviluppato una capacità unica nel trasformare in modo significativo l’esperienza del cliente mediante interfacce guidate o completamente autonome. Gambit manterrà la sua indipendenza che ha portato al suo successo e inoltre amplierà la propria clientela diventando il partner preferenziale per le soluzioni di robo-advisory per le reti Retail e Wealth Management del Gruppo BNP Paribas.



Lanciata nel 2007 da accademici rinomati come spin-off della HEC - Università di Liegi, Gambit ha sviluppato con successo la propria esperienza in soluzioni di consulenza per gli investimenti e nella digitalizzazione della relazione tra clienti e istituzioni finanziarie.

