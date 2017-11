BNP Paribas AM lancia il Parvest Disruptive Technology

di Mauro Introzzi

BNP Paribas Asset Management annuncia il lancio di Parvest Disruptive Technology, un fondo d’investimento dedicato alle tecnologie innovative che consentono alle aziende di trasformare i modelli commerciali e di migliorare l’efficienza offrendo nuovi prodotti e servizi. Il fondo, lanciato il 16 novembre scorso, dispone di un patrimonio di 181 milioni di euro e presenta un portafoglio concentrato su un numero ristretto di partecipazioni – compreso tra 30 e 50 – in imprese con una capitalizzazione di mercato di almeno un miliardo di dollari selezionate nell’ambito dell’indice MSCI World, ma consente al contempo una certa diversificazione.

Il processo di selezione combina gli approcci top down e bottom up, mentre l’analisi tematica e settoriale viene impiegata per individuare le imprese che stanno introducendo o stanno già beneficiando di tecnologie all’avanguardia. I temi d’investimento al momento sono i seguenti: cloud computing, intelligenza artificiale e analisi dei dati, automazione e robotica, realtà aumentata e virtuale e Internet delle cose.

