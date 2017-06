Visco: ‘Accelerare sugli Npl’ (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

15 giu 2017 ore 07:08

Il quotidiano economico riporta le parole pronunciate dal Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni Finanze riunite di Senato e Camera sulle attività svolte dal Via Nazionale nel 2016.

L’economista ha evidenziato come le nuove sofferenze in entrata nei bilanci delle banche italiane siano ‘in forte riduzione’. Per quanto riguarda invece i crediti deteriorati è fondamentale, secondo Visco, accelerare sul fronte dello smaltimento dello stock di Npl cumulati nel corso della lunga crisi: non solo puntando alle cessioni in blocco sul mercato ma anche migliorando la gestione interna da parte delle banche (anche le più piccole).

