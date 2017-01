Un nuovo record per i voucher, ma l’Inps ne “cancella” 9 milioni (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

Il quotidiano riporta le statistiche 2016 sui voucher, i buoni lavoro da 10 euro lordi l’ora. Lo scorso anno ne sono stati venduti 134 milioni, il 23,9% in più rispetto al 2015 e in salita del 95% sul 2014. Ma negli ultimi mesi è rallentato il loro ritmo di crescita, fin quasi ad azzerarsi in dicembre a quota 11,5 milioni, un soffio sopra il livello di dicembre 2015 (+0,8%). Secondo il ministro del lavoro Giuliano Poletti è il primo effetto delle norme sulla tracciabilità introdotte a ottobre, che impongono l’obbligo di invio di sms o mail all’Ispettorato almeno 60 minuti prima dell’inizio del lavoro

Nel 2016, inoltre, sono calate del 14,8% le richieste di cassa integrazione.

