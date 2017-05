Ue, Padoan guida l’asse per regole meno severe (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

5 mag 2017 ore 07:20

Il quotidiano riporta la lettera inviata dai ministri di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, alla Commissione Europea. I responsabili dei dicasteri chiedono alla coppia Dombrovskis-Moscovici di modificare le regole di calcolo del deficit strutturale. La Repubblica mette in evidenza che in questo modo i ministri Sapin, de Guindos e Centeno, sposano la battaglia di Pier Carlo Padoan per modificare le modalità di stima del Pil potenziale e dell’output gap e per rendere quindi più flessibile il calcolo del deficit strutturale.

