Tesoro, fabbisogno di 47,7 miliardi di euro nel 2016

di Edoardo Fagnani

2 gen 2017 ore 20:30

Il Tesoro ha comunicato che, sulla base dei dati preliminari del mese di dicembre, il fabbisogno del settore statale nel 2016 si è attestato a 47,7 miliardi di euro, con un miglioramento di circa 11,2 miliardi rispetto al risultato dell'esercizio precedente.

Nel confronto con il 2015, il risultato positivo sconta sia fattori di carattere straordinario, sia il divario tra la dinamica delle spese delle amministrazioni centrali e locali, risultate in leggera contrazione anche per effetto dello slittamento di alcuni pagamenti di fine anno per motivi di calendario, e quella degli incassi fiscali, risultati sostanzialmente stabili. Circa i fattori di carattere straordinario, si segnala, in particolare, che nel 2015 erano state effettuate.

il Tesoro ha puntualizzato che il miglioramento del fabbisogno appare in linea con la riduzione dell’indebitamento netto tra il 2015 e il 2016 indicata nella nota di aggiornamento del DEF.

