Tesoro, avanzo per 500 milioni di euro a gennaio 2018

di Edoardo Fagnani

1 feb 2018 ore 19:10

Il Tesoro ha comunicato che nel mese di gennaio 2018 si è realizzato un avanzo del settore statale pari, in via provvisoria, a 500 milioni (2,07 miliardi nel corrispondente mese del 2017).

L’avanzo del settore statale di gennaio, rispetto al corrispondente mese del 2017, sconta maggiori pagamenti nell’anno in corso, alcuni dei quali slittati dal mese di dicembre per motivi di calendario, che includono i prestiti straordinari ad Alitalia ed ILVA per complessivi 500 milioni, oltre alle prime erogazioni per il reddito di inclusione, la misura introdotta dal governo per il contrasto alla povertà. Gli incassi fiscali, così come gli interessi sui titoli di Stato, si sono mantenuti sugli stessi livelli di gennaio 2017.

