Super sconti a chi fa pubblicità sui giornali (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

20 ott 2017 ore 07:14

Il quotidiano spiega come funziona il credito d’imposta fino al 90% per l’investimento in pubblicità sulla stampa. Il provvedimento è stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e indica che hanno accesso al credito d’imposta gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione nella seconda metà del 2016. In altre parole il Corriere spiega che, a fronte di un investimento in pubblicità che passa da 100 (seconda metà 2016) a 110 (seconda metà 2017), l’inserzionista avrà diritto a un credito fiscale calcolato sull’eccedenza.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto esclusivamente agli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. E sono esclusigli investimenti sulle radio e tv locali.

