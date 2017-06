Soluzione entro un mese per le banche venete (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

1 giu 2017 ore 06:57

Il quotidiano economico torna ad aggiornare sul futuro delle banche venete. Secondo Il Sole24Ore per conoscere il destino di Popolare di Vicenza e Veneto Banca occorrerà attendere la fine di giugno. In queste quattro settimane circa il ministero dell’Economia Pier Carlo Padoan dovrà trovare un punto di mediazione con le richieste di Vigilanza Bce e Commissione Ue, che nell’ambito della ricapitalizzazione precauzionale da 6,4 miliardi - ricorda il quotidiano - hanno chiesto dagli investitori privati 1,25 miliardi in più rispetto ai 3,7 precedentemente concordati.

In questi giorni però le incertezze sul futuro delle banche venete starebbero impattando negativamente sulla fiducia della clientela, tanto da aver provocato negli ultimi giorni un nuovo deflusso dei depositi dagli istituti.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.