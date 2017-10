Sgravio giovani solo ai precari rivoluzione nei bonus salta per i bebè, resta al nido (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

Il quotidiano riporta le principali novità della nuova Legge di Bilancio, il cui testo è arrivato in Senato. l suo valore è pari a 20 miliardi di euro.

Secondo quanto riporta La Repubblica “la misura principale, lo sgravio per assumere i giovani, vale solo per i precari. Ovvero per chi - under 35 nel 2018 e poi under 30 dal 2019 - non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Viene riconfermato il bonus 18enni per due anni (2018 e 2019). Non sono però rifinanziati il bonus Stradivari per gli strumenti musicali, gli 80 euro per i militari e il bonus bebè (ma rimangono il bonus nido e quello mamme)”.

Crescono le risorse per il Rei, il Reddito di inclusione: 300 milioni in più nel 2018.

