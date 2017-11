Riparte l’Alitalia commissariata ma da sola non ha futuro (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

Il quotidiano fa il punto della situazione su Alitalia e su una sua “insperata rinascita”. Il vettore sta operando con un profilo da low cost grazie al taglio dei costi e alla riduzione del personale. Il quotidiano ricorda che il gruppo sta volando da solo “grazie ad un’iniezione di liquidità da 900 milioni, meno della metà di quanto messo sul piatto inutilmente da Etihad 4 anni fa”.

Ma ciò non basta ad assicurare un futuro alla società, che secondo gli osservatori più esperti non potrà comunque continuare da sola. Secondo La Repubblica lo pensano anche i 3 commissari che ce l’hanno in gestione, che però aspettano il momento e le condizioni migliori per una cessione.

