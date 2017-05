di Edoardo Fagnani

5 mag 2017 ore 19:25

L’agenzia S&P ha confermato il rating sul debito sovrano dell’Italia, fissato a “BBB-”. Il giudizio conferma il nostro paese tra gli emittenti non speculativi.

Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri restano "stabili", sull'ipotesi che il governo possa attuare alcune riforme.



S&P stim ache il Pil italiano possa crescere dello 0,9% nell’esercizio in corso, per poi attestarsi a un tasso di crescita annuo superiore all’1% nel triennio 2018/2020.



