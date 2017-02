Rapporto Abi: prestiti in crescita, sofferenze in lieve calo (MF)

di Mauro Introzzi

15 feb 2017 ore 07:03

Il quotidiano finanziario riporta i dati del rapporto Abi sui principali aggregati bancari italiani. MF evidenzia come le banche italiane abbiano chiuso il 2016 con 86,9 miliardi di euro di sofferenze nette, in calo dell'1,9% rispetto agli 88,5 miliardi di fine 2015 e del 2% rispetto al picco di quasi 89 miliardi del novembre 2015 ma in crescita rispetto agli 85,2 miliardi di novembre 2016. A dicembre 2016 il rapporto sofferenze nette su impieghi totali era pari al 4,89%, dal 4,91% di fine 2015. Il quotidiano ricorda che era allo 0,86% prima dell'inizio della crisi.

Secondo il quotidiano emerge che sono aumentati i prestiti delle banche alla clientela e i mutui concessi dagli istituti di credito nel 2016 e all'inizio del 2017.

