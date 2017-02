Privatizzazioni, obiettivo 7-8 miliardi (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

Il quotidiano riporta le dichiarazioni del ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan sul debito pubblico italiano. Secondo il numero uno del Tesoro l'andamento dello spread tra Btp italiano decennale e Bund tedesco di pari scadenza "ci ricorda in maniera sgarbata che l’esposizione deve scendere". Per ridurlo lo Stato ricorrerà alle privatizzazioni.

Nel Rapporto sui fattori rilevanti per la dinamica del debito, inviato a Bruxelles nei giorni scorsi, si spiega che è prevista per il 2017 una seconda tranche della privatizzazione delle Poste (una quota del 30%). E sarebbe in via di riapertura anche il dossier Ferrovie.

Conferma la strategia il viceministro dell’Economia Enrico Morando: il governo, dalle privatizzazioni, punta ad incassare quest’anno lo 0,4-0,5 del Pil, ossia circa 7-8 miliardi di euro.

