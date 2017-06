Povertà, 3 miliardi per il reddito di inclusione (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

9 giu 2017 ore 07:20

Il quotidiano scrive che dal primo gennaio 2018 le famiglie bisognose potranno richiedere la “Carta Rei”, su cui l’Inps caricherà il Reddito di inclusione, la nuova misura nazionale unica di contrasto alla povertà, ogni mese per 18 mesi (rinnovabile). La Repubblica ricorda che il decreto attuativo del Rei sarà esaminato oggi, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri. Per il primo anno l’importo sarà di 450 euro al mese, pari all’assegno sociale, e poi sarà calcolato secondo una formula specifica.

Il decreto calcola in 1,482 miliardi lo stanziamento per il 2018 e 1,568 miliardi dal 2019.

