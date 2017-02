Più vicina la stretta Fed (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

15 feb 2017 ore 08:21

Il quotidiano economico riporta le parole pronunciate ieri dal numero uno della Fed, Janet Yellen, nel corso di un’audizione al Senato. Secondo la Governatrice lo stato di salute dell’economia Usa è tale da non potersi permettere troppo attendismo. La Yellen così non ha escluso che una stretta possa avvenire già nei prossimi direttivi, compreso quello di marzo.

Sulle parole dell'economista la borsa americana si è mossa in rialzi, il dollaro di è rafforzato mentre il comparto obbligazionario ha sofferto.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.