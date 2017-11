Pensioni, per i 15 lavori più gravosi sarà permanente lo sconto di 5 mesi (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

24 nov 2017 ore 07:31

Il quotidiano scrive che un chiarimento arrivato dalla relazione tecnica sull’emendamento che il governo ha presentato ieri al disegno di legge di Bilancio, in discussione al Senato, ha reso noto che lo sconto di cinque mesi sull’uscita anticipata verso la pensione per i lavoratori delle 15 categorie gravose individuate dal governo (dalle maestre d’asilo ai muratori) “si applicherà non solo nel 2019, quando 14.600 persone potranno lasciare il lavoro a 66 anni e sette mesi, evitando lo scatto a 67 anni che riguarderà tutti gli altri, ma resterà valido anche per gli anni a seguire, quando l’asticella continuerà a salire, anche se con uno scatto più morbido nel 2021 per effetto del nuovo metodo calcolo della speranza di vita”.

Il Corriere spiega che da qui al 2027, a beneficiare dello sconto saranno 167 mila persone con un costo stimato, sempre fino al 2027, di 1,4 miliardi di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.