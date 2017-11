Paradosso Germania l’economia è in volo e le aziende licenziano (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

9 nov 2017 ore 07:11

Il quotidiano parla dell’attuale paradosso dell’economia tedesca: a causa delle rivoluzioni tecnologica in atto sta saltando il binomio crescita uguale occupazione. In Germania, infatti, la rapida meccanizzazione in atto starebbe continuando a mangiarsi posti di lavoro. Solo ieri, per esempio, Deutsche Bank ha annunciato che eliminerà migliaia, forse decine di migliaia di posti di lavoro perché saranno sostituiti dai computer.

Secondo quanto scrive La Repubblica un altro peso massimo dell’economia tedesca potrebbe rendere noto oggi un piano “lacrime e sangue”. Secondo indiscrezioni, infatti, l’amministratore delegato di Siemens Joe Kaeser sta per annunciare seimila esuberi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.