Padoan rassicura: per le banche venete soluzione vicina

di Mauro Introzzi

13 giu 2017 ore 10:02

Con una nota ufficiale il Tesoro ha riportato le parole del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan su Popolare di Vicenza e Veneto Banca, i 2 istituti veneti in difficoltà che in questi giorni si sta tentando di salvare.

Il responsabile del dicastero economico "comunica che la soluzione è ormai prossima e che le interlocuzioni con le istituzioni europee sono incoraggianti". Il ministro ha poi ribadito "che la soluzione non contemplerà alcuna forma di bail-in e che obbligazionisti senior e depositanti saranno in ogni caso pienamente garantiti".

