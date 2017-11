Npl, la Bce difende la stretta ma resta l’ipotesi del rinvio (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

30 nov 2017 ore 07:00

Il quotidiano economico aggiorna sulla prossime mosse della vigilanza Bce. Dopo che nei giorni scorsi il parlamento europeo e il consiglio europeo avevano espresso l’opinione che Francoforte, nel proporre regole per i nuovi Npl (accantonamento totale in due anni per i crediti non garantiti e in sette anni per quelli garantiti) aveva superato il limite del suo mandato, ieri la Bce ha ribadito di aver agito nei limiti delle sue competenze di supervisore delle banche dell’eurozona.

Il Sole24Ore indica che si tratta di una questione particolarmente sentita in Italia dove si concentra un quarto circa dei crediti deteriorati dell’eurozona e dove si teme che le stesse regole ora proposte per i nuovi Npl possano essere poi estese alle consistenze.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.