Npl, il Parlamento Ue contro Nouy: ‘La Bce oltre le sue competenze’ (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

9 nov 2017 ore 07:01

Secondo il quotidiano c’è il rischio che si apra uno scontro istituzionale a livello europeo sulla proposta dalla responsabile francese del servizio di vigilanza Ssm della Banca centrale europea Danièle Nouy sul tema dell’accelerazione nella copertura dei crediti deteriorati (100% di accantonamenti entro due anni per i crediti deteriorati senza copertura ed entro sette anni per quelli con garanzie parziali). La proposta, respinta in Italia da governo, Banca d’Italia, associazioni di banchieri e industriali, sarebbe secondo il servizio giuridico dell’Europarlamento al di fuori delle competenze della Banca centrale europea, che non può introdurre norme generali sostituendosi agli organi legislativi dell’Unione Europea.

