Nowotny (Bce) sulla politica espansiva di Francoforte

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 11:55

Secondo quanto riporta in una nota ufficiale il banchiere centrale austriaco Ewald Nowotny (membro anche del board della Bce) ha dichiarato che probabilmente le dinamiche dei prezzi rimarranno sotto i target per tutto il 2017. Le componenti energetiche, che potrebbero evidenziare degli andamenti crescenti in termini di prezzi, potrebbero portare a un incremento dei tassi di inflazione. Tuttavia le politiche della Bce dovrebbero rimanere espansive ancora per un po' di tempo.

Come fa spesso anche il numero uno della Banca Centrale Europea Mario Draghi, anche il banchiere austriaco ha evidenziato come i nazionali hanno l'opportunità di sfruttare la situazione attuale di bassi tassi per tenere sotto controllo i propri deficit.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.