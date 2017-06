Rassegna stampa economica del 9 giugno 2017

di Mauro Introzzi

9 giu 2017 ore 07:21

Fincantieri, il Governo ribadisce: l’Italia sarà in maggioranza su Stx (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riporta le parole di Carlo Calenda sull’accordo su Stx France sottoscritto ad aprile da Fincantieri e dallo Stato francese. Il ministro dello sviluppo economico, a margine dell’assemblea di Confcommercio, ha ribadito con forza che l’intesa “non si tocca”.

Calenda ha dichiarato che l’esecutivo italiano ha ripetuto ai francesi che “viene ritenuto valido l’accordo raggiunto con il precedente governo per la nascita di un polo europeo della cantieristica”. Il ministro ha comunque aggiunto che si può discutere quale istituzione debba prendere il 6% oggetto della disputa (ossia quella che avrebbe alla Fondazione Cr Trieste), che comunque spetta all’Italia.

Banche venete, per gli npl si studia lo schema Mps

MF, a pagina 7 della sua edizione odierna, scrive che per il deconsolidamento dei crediti deteriorati della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca potrebbe seguire l’esempio dell’operazione studiata per il Monte dei Paschi di Siena.

MF, che cita fonti vicine al dossier, scrive che per la cartolarizzazione delle tranche junior e mezzanine si tenterà di replicare lo schema utilizzato per Mps. In quell’operazione il Fondo Atlante 2 (che ha ancora una dotazione di 1,7 miliardi di euro, di cui 800-900 milioni destinati a Montepaschi) dovrebbe investire 450 milioni.

Allo stesso modo anche per la cartolarizzazione delle tranche junior ed eventualmente mezzanine delle banche venete il fondo gestito da Quaestio sgr dovrebbe intervenire in tandem con altri operatori di mercato.

Banche venete, la tela di Mustier In campo Unicredit e IntesaSanpaolo (Corriere della Sera)

Il quotidiano mette sotto la lente le ipotesi di salvataggio della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. All’appello mancano 1,25 miliardi di euro di denari pubblici che Ue e Bce hanno chiesto ai privati di mettere per accompagnare l’intervento dello Stato. Nei giorni scorsi il premier Gentiloni e il ministro Padoan hanno incontrato i numeri uno di Unicredit, Jean Pierre Mustier, e di IntesaSanpaolo, Carlo Messina. I due amministratori delegati hanno escluso la possibilità un intervento diretto ma si sono detti pronti a ragionare su possibili alternative per evitare di mandare Veneto e Vicentina in bail-in o, peggio, in liquidazione. Secondo il Corriere della Sera la condizione posta dai due banchieri è che la soluzione abbia o impatto zero sul sistema bancario oppure minimizzi il costo del salvataggio, ma soprattutto che partecipino tutti gli istituti.

Povertà, 3 miliardi per il reddito di inclusione (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che dal primo gennaio 2018 le famiglie bisognose potranno richiedere la “Carta Rei”, su cui l’Inps caricherà il Reddito di inclusione, la nuova misura nazionale unica di contrasto alla povertà, ogni mese per 18 mesi (rinnovabile). La Repubblica ricorda che il decreto attuativo del Rei sarà esaminato oggi, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri. Per il primo anno l’importo sarà di 450 euro al mese, pari all’assegno sociale, e poi sarà calcolato secondo una formula specifica.

Il decreto calcola in 1,482 miliardi lo stanziamento per il 2018 e 1,568 miliardi dal 2019.

