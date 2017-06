Rassegna stampa economica dell'8 giugno 2017

di Mauro Introzzi

8 giu 2017 ore 07:39

La Bce prende tempo sul tapering (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico ritiene che dalla riunione di oggi della Banca Centrale Europea, in programma a Tallin, in Estonia, non arriverà alcuna decisione sul Quantitative Easing. Secondo il Sole24Ore le direzioni oppose che stanno prendendo la ripresa dell’eurozona, che si sta rafforzando, e l’inflazione, che si sta indebolendo, consentiranno al consiglio della Bce “di prendere tempo e dedicarsi a una discussione su come comunicare l'avvio del processo di normalizzazione - la cosiddetta forward guidance - invece che deliberare sul merito, cosa che avverrà non prima di settembre”.

Il quotidiano ricorda che il consiglio della Bce avrà a disposizione le nuove proiezioni macroeconomiche dello staff, che partono da condizioni diverse da quelle di marzo.

Banca Carige, sfida a tre per il vertice (MF)

Secondo il quotidiano finanziario dal consiglio di amministrazione di domani di Banca Carige dovrebbe arrivare il nome del successore di Guido Bastianini alla carica di amministratore delegato della società. Secondo MF Vittorio Malacalza, forte di una quota del 17,59%, “vuole fare pesare il suo ruolo di primo socio”.

Il quotidiano scrive infine che i profili che al momento vengono valutati dall’azionista di riferimento dell’istituto ligure sono quelli di Marina Natale, Francesco Iorio, Roberto Nicastro e, in nome di una vecchia amicizia e delle origini comuni piacentine, Federico Ghizzoni. Nicastro, presidente delle good bank, si sarebbe però già chiamato formalmente fuori dal processo di selezione. E se l’ex amministratore delegato di Unicredit è una (forte) suggestione, al momento i due più accreditati appaiono proprio Natale e Iorio.





L’Ocse avverte: ripresa modesta. L’Italia resta il fanalino di coda (Corriere della Sera)

Il quotidiano riprende le stime dell’Ocse sulla crescita del Vecchio Continente. Il nostro paese sarà, tra le economie del Vecchio Continente, quello che crescerà di meno. L’organismo internazionale ritiene che l’Italia possa registrare per il 2017 un aumento della ricchezza dell’1%, mentre per il 2018 la previsione segna una crescita dello 0,8%.

Per l’anno a venire le attese indicavano una crescita del Pil dell’1% e la revisione è dovuta alla correzione fiscale (aumento dell’Iva e dei tagli di spesa) “che dovrà avvenire e che potrebbe essere pari all’1% del Pil”.

Banche venete in crisi Intesa apre al salvataggio ma non vuole essere sola (La Repubblica)

Il quotidiano aggiorna nuovamente sulla situazione delle banche venete in difficoltà, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, alla luce “dell’operazione da manuale della risoluzione bancaria annunciata ieri in Spagna”, con il Santander che ha salvato il Banco Popular.

La Repubblica evidenzia come non si vedano né l’investitore privato con assegno da 1,2 miliardi né lo “sconto” dell’Antitrust Ue. Così “l’opzione maestra sarebbe dividere il miliardo pro quota tra tutte le banche operanti nel Paese”. E, secondo quanto scrive il quotidiano, IntesaSanpaolo “non sarebbe contraria all’ipotesi ma chiede appunto che tutto il sistema bancario partecipi all’operazione”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.