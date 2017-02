Rassegna stampa economica dell'8 febbraio 2017

di Mauro Introzzi

8 feb 2017 ore 08:17

Unicredit, l’aumento avanza senza cadute (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico racconta l’andamento dell’aumento di capitale di Unicredit nei primi 2 giorni dell’operazione. Dopo una prima giornata decisamente negativa, ieri azioni e diritti dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier si sono assestati. Secondo Il Sole24Ore gli arbitraggisti hanno potuto lavorare e quindi non si registrano gli sbalzi anomali tipici degli aumenti iperdiluitivi. Secondo il quotidiano economico a sostenere il titolo ci sarebbero considerazioni qualitative, meccanismi tecnici e qualche dietrologia. In primis il road-show per la presentazione del piano connesso alla ricapitalizzazione avrebbe ricevuto una buona accoglienza. Per quanto riguarda i meccanismi tecnici il Sole24Ore si riferisce al peso negli indici di borsa che induce acquisti “obbligati” da parte dei fondi passivi che devono ricalcare gli indici. Per quanto riguarda la dietrologia, infine, il quotidiano evidenzia che potrebbe esserci l’interesse di qualche mano forte a inserirsi nella diluizione dell’attuale compagine azionaria.



Mps, il nuovo piano in cda il 23 febbraio (MF)

Il quotidiano finanziario mette sotto la lente Monte dei Paschi di Siena in vista dei prossimi appuntamenti dell’istituto senese. Domani l’approvazione dei risultati sull’esercizio 2016, mentre il prossimo 23 febbraio il consiglio di amministrazione esaminerà il budget alla luce del prossimo intervento dello Stato e discuterà il uovo piano strategico della banca.

Nel frattempo Ftse Russell, la società che gestisce il FTSEMib, ha fatto sapere che se dopo il cda di domani non sarà fornita nessuna indicazione sui tempi di ripristino delle negoziazioni del titolo, sospeso dallo scorso 22 dicembre, procederà a escludere i titoli dal FTSEMib a prezzo pari a zero in occasione della revisione di marzo.



Penati: Vicenza-Veneto è una horror story (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta le dichiarazioni di Alessandro Penati, numero uno di Quaestio Sgr, sul Fondo Atlante. Mentre la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, le banche partecipate dal veicolo, stanno preparando il piano industriale che prevede tra l’altro la fusione e un nuovo aumento di capitale, il manager ha preso nelle scorse ore posizione contro la svalutazione delle partecipazioni nel Fondo Atlante da parte delle banche azioniste. Secondo Penati ci sarebbe “una lungimiranza pari a zero”. Atlante, nato “con 40mila obiettivi disparati senza le risorse per risolvere nessuno di questi” ha avuto aspettative “assurde”.



Privatizzazioni, obiettivo 7-8 miliardi (La Repubblica)

Il quotidiano riporta le dichiarazioni del ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan sul debito pubblico italiano. Secondo il numero uno del Tesoro l'andamento dello spread tra Btp italiano decennale e Bund tedesco di pari scadenza "ci ricorda in maniera sgarbata che l’esposizione deve scendere". Per ridurlo lo Stato ricorrerà alle privatizzazioni.

Nel Rapporto sui fattori rilevanti per la dinamica del debito, inviato a Bruxelles nei giorni scorsi, si spiega che è prevista per il 2017 una seconda tranche della privatizzazione delle Poste (una quota del 30%). E sarebbe in via di riapertura anche il dossier Ferrovie.

Conferma la strategia il viceministro dell’Economia Enrico Morando: il governo, dalle privatizzazioni, punta ad incassare quest’anno lo 0,4-0,5 del Pil, ossia circa 7-8 miliardi di euro.

