Rassegna stampa economica dell'8 dicembre 2017

di Mauro Introzzi

8 dic 2017 ore 08:13

Carige, ok Bce a Malacalza: può salire (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che ieri, giorno successivo alla chiusura dell'aumento di capitale di Banca Carige, sono circolate indiscrezioni sulla autorizzazione da parte della Bce a Malacalza Investimenti a salire al 28% del capitale dell'istituto ligure.

Il Sole24Ore ha ricordato che Francoforte aveva vietato alla holding di Malacalza di esercitare funzioni di direzione e coordinamento sulla banca e ha evidenziato come, interpellata a riguardo, la Malacalza Investimenti non ha voluto comunque commentare.

Il quotidiano evidenzia che, in ogni caso, la conseguenza è che il consorzio bancario (composto da Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays e il co-garante Equita Sim) verrà chiamato a sottoscrivere una quota minima, circa 2,7 milioni.

Nel frattempo l’istituto offrirà in Borsa, nei prossimi giorni, i diritti d’opzione non esercitati.

Creval, asse Dumont-Cerberus (MF)

Il quotidiano finanziario scrive che in vista dell'aumento di capitale del Credito Valtellinese il finanziere francese, ora domiciliato in Svizzera, Denis Dumont e il fondo Cerberus potrebbero stringere un'alleanza con l’obiettivo di arrivare a una quota compresa tra il 20% e il 25% del capitale della banca, chiamata a una ricapitalizzazione da 700 milioni, una cifra superiore a cinque volte l’attuale capitalizzazione pari a 135 milioni.

Dumont è finora accreditato di una partecipazione del 5,78%, anche se secondo MF "sarebbe già salito al 9% approfittando anche dall’ottovolante di borsa sul quale è salito il titolo del Creval, che da inizio anno ha lasciato sul terreno più del 67% del valore".

Il quotidiano scrive poi che questa opzione "agita i tanti soci privati italiani, che dal canto loro vorrebbero invece mantenere il vessillo tricolore sulla banca".

Draghi, via libera alle regole di Basilea 3. No al tetto sui titoli di Stato nelle banche (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta le reazioni del numero uno della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, all’accordo di Basilea3 raggiunto tra i governatori delle Banche centrali e i responsabili delle Autorità di vigilanza.

Secondo quanto riporta il quotidiano non sarebbe invece stata trovata un’intesa per limitare l’esposizione delle banche ai titoli di Stato, misura fortemente richiesta dalla Germania e che avrebbe penalizzato i nostri istituti di credito (e non solo).

Il Corriere della Sera ricorda che le nuove misure, che entreranno progressivamente in vigore a partire dal 2022 con piena applicazione prevista nel 2027, "vengono di fatto incontro alle richieste delle banche italiane, che negli anni scorsi hanno sottolineato il trattamento sfavorevole dei loro prestiti deteriorati rispetto alle esposizioni sui mercati degli istituti tedeschi e francesi, i quali ora vedono arrivare paletti più stringenti".

Da Madrid altro stop su Abertis. Atlantia pronta a offrire di più (La Repubblica)

Il quotidiano riporta che sarebbe arrivato un altro stop, da parte del governo spagnolo, ad Atlantia nell'ambito dell'Opas (offerta publica di acquisto e scambio) sull'iberica Abertis. Il Consiglio dei ministri di Madrid, infatti, avrebbe chiesto alla Consob spagnola, la Cnmv, di sollecitare Atlantia a farsi dare dal governo stesso l’autorizzazione a promuovere un’offerta sul gruppo iberico.

Secondo quanto riporta La Repubblica il gruppo italiano avrebbe risposto che non mancherà di farlo a stretto giro, aggiungendo che ogni chiarimento è benvenuto.

Nel frattempo il Atlantia starebe preparando un rilancio all’offerta per superar quella rivale spagnola del patron del Real Madrid Florentino Perez, perché "Atlantia resta determinata ad andare fino in fondo su Abertis".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.