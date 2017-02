Rassegna stampa economica del 7 febbraio 2017

di Mauro Introzzi

7 feb 2017 ore 06:55

Draghi in difesa dell’euro: è irreversibile (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riporta le parole pronunciate ieri dal numero uno della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, durante un’audizione parlamentare.

L’ex numero uno Bankitalia ha difeso strenuamente il futuro dell’euro, definendo la moneta unica come “irrevocabile”. Draghi ha poi difeso la sua politica monetaria contro le critiche che stanno giungendo da Usa, Germania e da alcune correnti radicali europee.

Sempre davanti al Parlamento europeo, secondo quanto scrive il Sole24Ore, il banchiere ha ricordato che l’istituto monetario deve guardare alla zona euro nel suo insieme.

Venete, finita l’analisi degli npl (MF)

Il quotidiano scrive che si sarebbe conclusa la due diligence del Credito Fondiario sul portafoglio di sofferenze destinato alla cessione delle due banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, controllate dal Fondo Atlante.

Secondo quanto scrive MF l’ipotesi di lavoro è quella di mettere in pista una cartolarizzazione dell’intero stock del portafoglio di sofferenze con la richiesta di garanzia pubblica (Gacs) sulla tranche senior.

Più investimenti, Telecom congela il dividendo (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive del piano industriale al 2019 di Telecom Italia, presentato nelle scorse ore a New York. Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha indicato che non sarà staccato alcun dividendo nei prossimi 3 anni, per impiegare le risorse negli investimenti e nella riduzione del debito.

La società ha obiettivi ambiziosi e punta a trasformarsi totalmente. Per fare ciò il gruppo fa affidamento alle risorse interne per una crescita duratura.

La nuova strategia, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, è focalizzata sull’accelerazione della banda ultralarga, per la quale saranno investiti 5 miliardi in Italia.

Generali vuol tenersi il 3% di Intesa (La Repubblica)

La Repubblica analizza le ultime novità legate all’operazione IntesaSanpaolo-Generali. Il Leone di Trieste sembrerebbe interessato a non cedere i diritti di voto sul 3,01% della banca guidata da Carlo Messina. La quota è stata rilevata in ottica difensiva, ai sensi del Testo unico della finanza, per prevenire una scalata da parte di IntesaSanpaolo.

Ma secondo quanto scrive il quotidiano Generali avrebbe dato mandato al consulente Goldman Sachs di verificare se è fattibile e opportuno rendere l’operazione più stabile e strutturata.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.