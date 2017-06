Rassegna stampa economica del 6 giugno 2017

di Mauro Introzzi

6 giu 2017

Banco Popular tracolla sul rischio di bail-in: -18% (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive del crollo registrato ieri, alla borsa di Madrid, dal Banco Popular. Dopo aver perso il 38% la scorsa settimana ieri il titolo ha chiuso gli scambi con un pesantissimo -18%. La sua capitalizzazione è arrivata a poco più di un miliardo e 400 milioni di euro, dai 5,8 miliardi di 12 mesi fa. A nulla, ricorda il Sole24Ore, sono serviti due aumenti di capitale in cinque anni per un totale di 6 miliardi di euro. I conti del Banco Popular sono alle prese con un fardello di crediti inesigibili da 40 miliardi di euro.

Ed ora, mentre si sta cercando un acquirente, su Banco Popular si affaccia il rischio bail-in.

Il quotidiano finanziario scrive che ieri, al Ministero del Tesoro, si sono incontrati i responsabili dell’Economia e dello sviluppo economico Pier Carlo Padoan, Carlo Calenda e il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, per trovare un’intesa sulla revisione degli accordi per Stx France chiesta dal neo presidente Emmanuel Macron. Il meeting è stato definito cordiale e costruttivo e secondo MF i tempi per risolvere la questione, che coinvolge Fincantieri, dovrebbero essere rapidi.

Giallo Pimco: venduti i Btp? Noi neutrali (Corriere della Sera)

Il quotidiano analizza le scelte dei grandi investitori internazionali sui titoli di stato italiani. Secondo quanto indicato da Pimco i rendimenti attuali (di circa il 2,28% per il decennale italiano alla chiusura di ieri) sarebbero “troppo bassi per compensare i crescenti rischi politici che corre l’Italia”.

Il Corriere scrive che la notizia — ripresa dall’agenzia Bloomberg — arriva “nel momento in cui un crescente numero di investitori internazionali ha messo in guardia sul fatto che l’Italia possa diventare la nuova area problematica dell’eurozona”. Anche gruppi come Jp Morgan e Barclays osservano che dopo l’accordo preliminare tra le forze politiche in merito alla nuova legge elettorale le chance di elezioni anticipate in Italia sono aumentate.

Alitalia, la Ue rivede il vincolo del 49% e Etihad torna in corsa (La Repubblica)

Il quotidiano aggiorna sulle ultime novità su Alitalia. Secondo quanto riporta La Repubblica Lufthansa si sarebbe chiamata fuori, almeno per ora, mentre Etihad starebbe provando - a sorpresa - a rigiocare le sue carte.

Nelle prossime ore saranno aperte le prime manifestazioni di interesse, molto generiche, per l’acquisto della società o di sue parti. Proprio perché sono molto generiche, sul tavolo dei commissari sarebbe arrivato un numero interessante di candidature.

Secondo quanto riporta Bloomberg Etihad sarebbe pronta a rafforzare i legami con l’aerolinea italiana. Secondo indiscrezioni la Commissione Ue sarebbe pronta ad ammorbidire il tetto di possesso del 49% per le aerolinee non europee nel capitale dei vettori comunitari.

