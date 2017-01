Rassegna stampa economica del 6 gennaio 2017

di Edoardo Fagnani

6 gen 2017 ore 07:55

Quei 24 miliardi svaniti per i clienti delle 7 banche (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore ha riportato i numeri del fallimento e del salvataggio che hanno coinvolto sette istituti italiani: Monte dei Paschi di Siena, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, CariFerrara, Banca Marche, CariChieti e Banca Etruria. Il quotidiano finanziario ha segnalato che le perdite degli azionisti di questi istituti sono pari a circa 24 miliardi di euro, una cifra equivalente all’1,5% del pil italiano. Di questi, 12 miliardi di euro fanno capo ai 175mila soci del Monte dei Paschi di Siena; il conto pagato dagli azionisti delle due popolari venete, invece, ammonta a 11 miliardi di euro. Il Sole24Ore ha ricordato che negli ultimi 5 anni la banca toscana ha accumulato perdite per oltre 14 miliardi di euro, in conseguenza alla continua svalutazione di crediti in sofferenza e incagli, per un ammontare complessivo di 15 miliardi di euro; Senza trascurare alcune scelte strategiche sbagliate, che l’acquisizione di AntonVeneta, pagata 9 miliardi di euro.

Mps, in arrivo bond per 4 miliardi (MF)

Secondo quanto scritto su MF, il Monte dei Paschi di Siena starebbe valutando la possibilità di procedere con l’emissione di due prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo fino a 4 miliardi di euro. I due titoli, che potranno avvalersi del meccanismo di garanzia pubblica messo a disposizione del governo, potrebbero essere emessi a gennaio e a febbraio, per un controvalore unitario compreso tra 1,5 miliardi e 2 miliardi di euro. MF ha spiegato che le risorse raccolte serviranno per incrementare la liquidità dell’istituto, dopo i deflussi registrati in particolare nell’ultima parte del 2016. Il quotidiano finanziario ha ricordato che “il piano complessivo della banca prevede l’emissione di 15 miliardi di bond, con l’obiettivo di riportare nel 2017 l’istituto ai livelli di cassa di fine 2015”.

Famiglie, più potere d’acquisto ma risparmiano (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera ha ripreso alcuni dati diffusi ieri dall’Istat e ha evidenziato che nel terzo trimestre del 2016 sono cresciuti il potere di acquisto, il reddito disponibile e i consumi delle famiglie italiane. In particolare, il quotidiano ha segnalato che “il potere di acquisto delle famiglie è aumentato nel periodo compreso tra luglio e settembre dello 0,1%, in termini tendenziali il progresso del cosiddetto reddito reale rispetto al medesimo periodo del 2015 è dell’1,8%”. L’Istat ha spiegato questo risultato con il calo registrato dai prezzi al consumo e con una seppur modesta diminuzione della pressione fiscale, che si è ridotta dal 41% al 40,8%.

Vicenza e Veneto Banca agli azionisti azzerati un rimborso del 15% (La Repubblica)

La Repubblica ha ricordato che lunedì 9 gennaio la Popolare di Vicenza e Veneto Banca ufficializzeranno la proposta di transazione agli azionisti che si sono visti praticamente azzerare il valore delle titoli dopo gli aumenti di capitale effettuati dalle banche. Secondo quanto riportato dal quotidiano ai soci sarà rimborsato il 15% del valore delle azioni precedente alla svalutazione. Inoltre, “in caso di adesione, l’azionista dovrà firmare la rinuncia a promuovere azioni legali, vera e propria spada di Damocle sul futuro delle due banche”. A questo proposito La Repubblica ha segnalato che il Fondo Atlante ha versato 938 milioni di euro in conto aumento di capitale dei due istituti; queste risorse serviranno a copertura delle perdite maturate negli ultimi mesi e a coprire gli esborsi per le transazioni con i vecchi azionisti.

