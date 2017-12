Rassegna stampa economica del 6 dicembre 2017

di Mauro Introzzi

6 dic 2017 ore 06:46

Carige: i paletti della Bce a Malacalza (Sole24Ore)

Il quotidiano economico ricorda che si chiude oggi l’aumento di capitale da 560 milioni di euro di Banca Carige. Mentre sono attese le firme sugli accordi vincolanti per la cessione della controllata del credito al consumo Creditis, a Chenavari Investment Management (per 100 milioni), e per vendere un portafoglio di crediti problematici lordi da 1,2 miliardi al 23% del suo valore e la piattaforma di gestione dei deteriorati si prospettano dei paletti per la Malacalza Investimenti, già titolare del 17,6% del capitale e pronto a salire fino al 28%. Secondo quanto scrive il Sole24Ore, infatti, le Authority hanno posto dei paletti all’ascesa della holding della famiglia Malacalza, cioè nessuna influenza sulla gestione operativa della banca.



Corea, Panama, Namibia, Tunisia. La lista Ue dei 17 paradisi fiscali (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che l’Ecofin dei 28 ministri finanziari dell’unione europea ha diffuso una prima lista nera con 17 paradisi fiscali usati per l’evasione e l’elusione delle tasse.

Le 17 giurisdizioni fiscali non collaborative con le autorità europee sono Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Corea del Sud, Macao, Isole Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Santa Lucia, Samoa, Samoa Americane, Trinidad e Tobago, Tunisia e Emirati Arabi Uniti.

Altri 47 paesi sono stati messi sotto osservazione in una lista grigia, in cambio della promessa di modifica delle loro normative offshore.

Il Corriere della Sera evidenzia che le pressioni di alcuni ministri hanno portato a tenere fuori i paradisi fiscali interni all’Ue come Lussemburgo, Irlanda, Olanda, Malta e Cipro.

Tim compra gli show Mediaset. Vivendi la tregua con il Biscione (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che dopo un consiglio di amministrazione durato otto ore, Telecom Italia ha approvato — con le riserve di alcuni indipendenti — un possibile accordo per comprare i contenuti di Mediaset. Il board della compagnia telefonica ha poi illustrato, oltre al budget 2018, le linee guida del nuovo piano industriale che sarà presentato il 6 marzo e una ricognizione della rete, che potrebbe essere separata dall’attività commerciale.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera “il punto più contestato è stato il via libera all’acquisto dei contenuti Mediaset attraverso Tim, e non attraverso la joint venture Timvision che era stata approvata con la procedura snella e non quella rafforzata delle parti correlate”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.