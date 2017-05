Rassegna stampa economica del 5 maggio 2017

di Mauro Introzzi

5 mag 2017 ore 07:21

Alitalia, commissari al lavoro sui costi (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico aggiorna sul lavoro dei 3 commissari messi a capo di Alitalia. Il Sole24Ore riporta le parole di Luigi Gubitosi, che ha dichiarato che “l’obiettivo è valorizzare la compagnia per essere appetibili, e questo passa per un rilancio industriale”. Il gruppo dev’essere, secondo il manager, “un’azienda efficiente, che vola e va bene”.

Prima di cercare un partner industriale, occorre prima ripulire i conti della compagnia, eliminare sovraccosti che allontanano possibili partner, iniziando dalla rinegoziazione dei contratti d’assicurazione sul prezzo del carburante. Una questione che potrebbe valere fino a circa 128 milioni di euro.

Poi sarà la volta dei contratti di leasing. E dei costi del personale.

Società dell’Aim più generose (MF)

Il quotidiano finanziario riprende uno studio di IR Top sui dividendi delle società quotate all’AIM Italia. Le aziende del segmento che hanno deciso di staccare una cedola sono 22, con un rendimento medio del 2,7% e un payout ratio (ossia la percentuale di utili distribuiti) del 51%.

L’importo totale distribuito sarà pari a 37,9 milioni di euro, il 14% in più rispetto ai 33,2 milioni di euro del 2016, con una media di 1,7 milioni (1,3 milioni nel 2016). Il dividendo lordo medio è pari a 0,18 euro per azione, dallo 0,13 del 2016.

Sul mercato alternativo di capitali le prime per il monte cedole sono Gpi, Lu-Ve e Zephyro.





La Bce mette in guardia le banche: Brexit, preparatevi al peggio (Corriere della Sera)

Il quotidiano riprende le parole pronunciate ieri dai vari esponenti della Banca Centrale Europea in numerosi interventi pubblici.

Il Corriere della Sera ha evidenziato che ieri hanno parlato Mario Draghi, che ha tenuto in Svizzera un discorso politico sul metodo da seguire per garantire un futuro alla Ue, Sabine Lautenschläger, membro del comitato esecutivo della Bce, che ha comunicato alle banche dell’eurozona che sarebbe saggio prepararsi al peggio di fronte alle incertezze che caratterizzano la Brexit e, infine, il capo economista della banca centrale, Peter Praet, che ha sostenuto che, data la maggiore crescita delle economie europee, alcune linee guida della politica monetaria in corso oggi potrebbero cambiare.

Ue, Padoan guida l’asse per regole meno severe (La Repubblica)

Il quotidiano riporta la lettera inviata dai ministri di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, alla Commissione Europea. I responsabili dei dicasteri chiedono alla coppia Dombrovskis-Moscovici di modificare le regole di calcolo del deficit strutturale. La Repubblica mette in evidenza che in questo modo i ministri Sapin, de Guindos e Centeno, sposano la battaglia di Pier Carlo Padoan per modificare le modalità di stima del Pil potenziale e dell’output gap e per rendere quindi più flessibile il calcolo del deficit strutturale.

