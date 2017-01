Rassegna stampa economica del 5 gennaio 2017

di Edoardo Fagnani

5 gen 2017 ore 07:58

«Credem ancora in crescita. Aggregazioni? Mai dire mai» (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore ha riportato le indicazioni del direttore generale del Credem, Nazzareno Gregori, sulle strategie future della banca. Il manager ha precisato che il focus della banca è sulla crescita per linee interne “puntando su nuovi investimenti in tecnologia e personale. E, soprattutto, sulla capacità di autofinanziarsi”. Inoltre, il direttore generale ha confermato la volontà della banca di distribuire dividendi “che non saranno simbolici”. A questo proposito il Credem può contare su una elevata solidità patrimoniale, con un Cet 1 ratio del 13,5%, il doppio del minimo assegnato da Bce, pari al 6,75%, oltre a “un rapporto tra sofferenze nette e impieghi dell’1,65%, circa un terzo rispetto alla media di sistema”. Infine, il direttore generale non ha escluso a priori l’ipotesi di procedere con un’aggregazione “che crei valore, che non presenti profili di rischio e che non snaturi la nostra cultura”. Tuttavia, il manager ha precisato che al momento non ci sono dossier aperti.

Pechino difende lo yuan da Trump (MF)

MF ha scritto che negli ultimi due giorni le autorità finanziarie cinesi sono intervenute con forza per evitare una eccessiva svalutazione dello yuan nei confronti del dollaro, dopo che ieri la moneta cinese ha toccato i minimi degli ultimi otto anni e messo nei confronti del biglietto verde. “L’impressione degli analisti è che la banca centrale stia comunque cercando di evitare che si rompa la soglia psicologica di 7 yuan per un dollaro”, ha puntualizzato il quotidiano finanziario. MF ha ricordato che uno dei primi atti di Donald Trump dopo l’insediamento alla Casa Bianca sarà quello di “dichiarare ufficialmente che la Cina manipola il tasso di cambio per favorire le proprie esportazioni”.

Banco Bpm, passato di mano il 10% (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera ha dato ampio risalto al rally registrato dal Banco BPM, che nelle prime tre sedute del 2017 ha accumulato un rialzo di circa il 19% con volumi molto elevati; nel periodo in esame sono passate di mano circa 159 milioni di azioni, pari a circa il 10% del capitale della banca. Il quotidiano non esclude che qualche azionista rilevante possa aver incrementato la partecipazione nel Banco BPM e ha segnalato che in questi giorni chi avrà superato il 3% dovrà comunicarlo alla Consob. A questo proposito il Corriere della Sera ha evidenziato che il presidente dell’istituto, Carlo Fratta Pasini, si sta attivando per creare un nucleo stabile di azionisti di riferimento.

Prezzi, l’Italia torna indietro ma il resto dell’Europa corre (La Repubblica)

La Repubblica ha ripreso i dati diffusi ieri dall’Istat relativi all’andamento dei prezzi al consumo in Italia nel 2016, evidenziando che per la prima volta dopo 58 anni il livello dei prezzi è stato negativo, con una flessione dello 0,1%. In pratica il nostro paese si trova in deflazione. “A fermarsi (e in questo è il rischio) sono anche i consumi, i salari, gli investimenti, in definitiva la crescita del Paese”, ha puntualizzato il quotidiano. La Repubblica ha segnalato che alle Associazioni dei consumatori e a Confesercenti non sono piaciuti questi dati, mentre Confcommercio non esclude che già nel mese in corso l’inflazione possa avvicinarsi all’1%, anche se permangono diversi rischi, in particolare sull’occupazione, che potrebbe frenare gli acquisti.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.