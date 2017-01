Rassegna stampa economica del 4 gennaio 2017

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 07:56

Un 2017 «pesante» per i titoli di Stato (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore ha scritto che nel 2017 il Tesoro sarà impegnato con emissioni di titoli di stato per un ammontare stimato di circa 260 miliardi di euro. Nel dettaglio, il ministero dell’economia e delle finanze si trova a dover fronteggiare titoli in scadenza (esclusi BOT e bond esteri) per un ammontare di circa 214 miliardi di euro, oltre a dover pagare interessi sul debito pubblico per 47 miliardi di euro, la cifra più elevata in Europa. “Si tratta del calendario di rimborsi più pesante dal 2010”, ha precisato il quotidiano finanziario. Tuttavia, il Tesoro potrà contare sullo scudo fornito dal Quantitative Easing della BCE, che consentirà di ridurre ai minimi il costo delle emissioni, che, secondo le stime elaborate da Unicredit (mantenendo invariati i livelli attuali) sarà in media dell’1,5% sul medio-lungo termine (tra 2 e 50 anni ma con più emissioni sul lungo tratto).

Trump attacca Gm: produca in Usa o maxi-dazi (MF)

MF ha ripreso le dichiarazioni di Donald Trump contro General Motors. Attraverso il suo account Twitter il presidente eletto statunitense ha ventilato la possibilità di imporre elevati dazi su alcune versioni della Chevrolet Cruze prodotte in Messico dal colosso di Detroit, che viene inviato ai concessionari statunitensi senza il pagamento delle tasse. Il quotidiano finanziario ha ricordato che già in campagna elettorale Donald Trump si era apertamente schierato contro le aziende che avevano delocalizzato parte della produzione in Messico. A questo proposito, le dichiarazioni del presidente eletto statunitense hanno convinto Ford ad annullare un investimento da 1,6 miliardi di dollari in Messico e a destinare 700 milioni per migliorare l’impianto del gruppo nel Michigan.

Banche, la febbre dei riassetti: nel mirino Banco Bpm e Ubi (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera ha segnalato che gli ex istituti popolari sono tornati nel mirino degli operatori a Piazza Affari, in seguito allo scudo da 20 miliardi di euro approvato nei giorni scorsi dal governi, a cui si aggiungono le quotazioni decisamente convenienti raggiunte dai titoli. Il quotidiano ha segnalato che il focus è sul neonato BancoBPM, che nei primi due giorni del 2017 ha registrato un balzo del 16,9%, portando la capitalizzazione del gruppo a 4 miliardi di euro. Il Corriere della Sera ha ricordato che “il 27 marzo scadrà il limite dei diritti di voto fino al 5%, come previsto dalla legge di riforma delle Popolari del marzo 2015”; di conseguenza per arrivare a controllare terza banca italiana sarebbe sufficiente poco più di un miliardo di euro. Il quotidiano ha segnalato che nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la vendita di 650 milioni di crediti deteriorati dell’ex Banco Popolare, operazione che avrebbe effetti sul bilancio del 2016.

L’inflazione tedesca spaventa l’Italia (La Repubblica)

La Repubblica ha dato ampio risalto al dato sull’inflazione tedesca a dicembre. Stando alle indicazioni preliminari diffuse ieri, lo scorso mese i prezzi al consumo in Germania hanno registrato un incremento dell’1,7% su base annua, in scia al recente rialzo del prezzo del petrolio. Il quotidiano ha evidenziato che il dato ha fatto rialzare la testa ai cosiddetti falchi tedeschi, contrari alla politica ultraespansiva adottata dalla BCE. In particolare, Clemens Fuest, numero uno del tedesco Ifo, ha dichiarato “che la BCE dovrebbe terminare il programma di acquisti di bond nel marzo del 2017, se la lettura dell’inflazione risultando più forte delle attese, si riflettesse nel resto della zona euro”. Un’ipotesi che potrebbe mettere in difficoltà paesi come l’Italia e il Portogallo, che sarebbero costretti a rifinanziare il debito pubblico con tassi di interesse più elevati.

