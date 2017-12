Rassegna stampa economica del 4 dicembre 2017

di Mauro Introzzi

4 dic 2017 ore 09:16

Marelli-Comau, Fca apre alla doppia Ipo (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore di domenica ha ripreso le parole pronunciate da Sergio Marchionne in occasione della presentazione della partnership con Sauber che dalla prossima stagione riporterà l’Alfa Romeo in Formula 1.

Il manager ha aperto all’ipotesi di una doppia Ipo per Magneti Marelli e Comau, spin off che potrebbero concretizarsi il prossimo anno. Il numero uno di Fiat Chrysler Autommobiles ha poi frenato sullo spin off del polo del lusso (ossia di Alfa Romeo e Maserati), considerato prematuro. Lo sbarco in Formula 1 di Alfa Romeo “aiuterà a rendere i conti del Biscione più gestibili e in un futuro lontano a considerare altri progetti”.

Secondo quanto ha scritto il Sole24Ore, infine, Marchionne avrebbe aperto al dialogo “tecnico” con Hyundai e sul tema dieselgate ribadito che se la sanzione francese non ha alcun fondamento mentre sul fronte americano proseguono i colloqui con le autorità.

Banca Carige, la nuova mappa dei soci (L'Economia - Corriere della Sera)

L'inserto settimanale economico del Corriere della Sera evidenzia che l'aumento di capitale di Banca Carige ridisegnerà la mappa dell'azionariato dell'istituto ligure.

L'operazione, che chiude questa settimana, è un ibrido tra un private placement e una ricapitalizzazione tradizionale. La prima parte garantisce finanza fresca per 425 milioni di euro. 130 arriveranno dagli impegni irrevocabili a sottoscrivere da parte dei maggiori azionisti della banca, 110 dagli impegni di Credito Fondiario, dall'acquirente di Creditis e dalla Sga pubblica, 20 da Gabriele Volpi oltre la sua quota, 60 dalla conversione del bond subordinato, 70 dai Malacalza se autorizzati a salire al 28%, 25 da Banca Ifis e 10 da Algebris.

Rispetto all'obiettivo complessivo di 560 milioni mancherebbero quindi 135 milioni di euro all'appello.

Tim, Genish avvia il ricambio al vertice (Affari & Finanza - La Repubblica)

L'inserto settimanale del quotidiano mette sotto la lente Tim e le prossime mosse del suo neo amministratore delegato Amos Genish. Dopo aver lavorato con i principali interlocutori dell'azienda il manager si dedicherà al piano 2018-2020 che sarà approvato nelle sue linee guida nella giornataa di domani, martedì 5 dicembre. Genish dovrà focalizzarsi anche sulla squadra dirigente. Non a caso, scrive Affari & Finanza, la prima linea ad essere sostituita è stata quella del capo del personale Francesco Micheli, manager chiamato da Flavio Cattaneo, che in settimana ha dato le sue dimissioni. Secondo quanto scritto dall'inserto de La Repubblica Genich avrebbe già annunciato ai sindacati che la solidarietà durerà ancora solo un altro anno e poi Telecom inizierà ad assumere: 1000 nuovi addetti nel periodo 2018-2020.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.