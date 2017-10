Rassegna stampa economica del 31 ottobre 2017

di Mauro Introzzi

31 ott 2017 ore 07:07

Mps, ecco il decreto sui bond. Ipotesi proroga per il board (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che è stato firmato il decreto per risarcire i risparmiatori titolari delle azioni rivenienti dalla conversione dell’obbligazione subordinata 2018 di Monte dei Paschi di Siena.

Tuttavia, secondo quanto scrive il Sole24Ore, per MPS rimane un cantiere aperto, quello relativo alla riforma dello statuto e, soprattutto, al rinnovo del cda. I due passaggi, che arriveranno tramite un’assemblea straordinaria e una ordinaria, dovrebbero tenersi contestualmente il prossimo 19 dicembre. L'appuntamento è slittato in avanti di parecchi mesi rispetto ai programmi iniziali, e a questo punto tra Via Nazionale, Bce e il Tesoro ci sarebbe chi riterrebbe più opportuno aspettare la scadenza naturale fino a marzo-aprile prossimi.

Bitcoin, nuovo record a 6.306 dollari (MF)

Il quotidiano finanziario scrive del nuovo record del Bitcoin. La criptovaluta, che a inizio anno valeva meno di 1.000 dollari, ha superato ieri i 6.300 dollari. Secondo quanto riporta MF si sono registrati scambi molto elevati in dollari, won e yen mentre starebbero latitando gli europei.

Difficile trovare i motivi alla base del progresso inarrestabile. Il giornale riporta un tweet dell’esperto di criptovalute Max Keiser, che ha dichiarato che “con l’apertura di 30.000 nuovi portafogli di bitcoin al giorno, il prossimo lancio degli Etf e le autorità di regolamentazione che si stanno rendendo conto di non potere fare niente per imbrigliare le criptovalute, presto il bitcoin salirà a 10.000 dollari”.

Un ex banchiere per guidare la Fed: Powell prenderà il posto di Yellen (Corriere della Sera)

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il prossimo presidente della Federal Reserve dovrebbe essere Jerome Powell, definito una “copia in chiave repubblicana di Janet Yellen”. Il presidente americano Donald Trump annuncerà la sua scelta il prossimo giovedì, 2 novembre, prima di partire per il lungo viaggio nel Sud-est asiatico.

Il Corriere scrive che, se cambiasse il presidente Fed, Trump romperebbe una tradizione consolidata, visto che il nuovo arrivato nello Studio Ovale di solito conferma il vertice della Banca Centrale americana.

Powell, 64 anni, fa già parte del board dei governatori Fed. Ex finanziere ed ex partner del fondo Carlyle Group, è anche un prodotto tipico dell’establishment di Washington, città dove è nato e si è formato.

Sgravio giovani solo ai precari rivoluzione nei bonus salta per i bebè, resta al nido (La Repubblica)

Il quotidiano riporta le principali novità della nuova Legge di Bilancio, il cui testo è arrivato in Senato. l suo valore è pari a 20 miliardi di euro.

Secondo quanto riporta La Repubblica “la misura principale, lo sgravio per assumere i giovani, vale solo per i precari. Ovvero per chi - under 35 nel 2018 e poi under 30 dal 2019 - non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Viene riconfermato il bonus 18enni per due anni (2018 e 2019). Non sono però rifinanziati il bonus Stradivari per gli strumenti musicali, gli 80 euro per i militari e il bonus bebè (ma rimangono il bonus nido e quello mamme)”.

Crescono le risorse per il Rei, il Reddito di inclusione: 300 milioni in più nel 2018.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.