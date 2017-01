Rassegna stampa economica del 31 gennaio 2017

di Mauro Introzzi

31 gen 2017 ore 07:17

Le tre sfide di Unicredit: l’addio al passato, la Bce, il rilancio (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico mette sotto la lente l’operazione di rafforzamento di capitale di Unicredit. Il cospicuo aumento di capitale da 13 miliardi è solo una parte della cura messa in campo da Jean Pierre Mustier. Vanno infatti aggiunti anche i 7 miliardi abbondanti incassati dal gruppo con la campagna di cessioni straordinarie di Fineco, Pekao, Pioneer. In totale, dunque, il conto raggiunge i 20,3 miliardi.

Ma secondo il Sole24Ore per Unicredit l’aumento - cioè il presente - rischia di non essere il passaggio più critico. A pesare sulla banca c’è il passato, con la sua multiforme ma gravosa eredità, e il futuro. Per quanto riguarda l’eredità il problema principale della banca restano i crediti deteriorati. Dei 49,7 miliardi di Npl originati in Italia, l’86% ha un’età superiore ai 7 anni, dunque risale a prima del 2010.

Bper e Creval, tutti gli ostacoli per il matrimonio (MF)

Il quotidiano finanziario mette sotto la lente una possibile aggregazione tra Bper Banca e Credito Valtellinese. Un’intesa tra le due ex popolari è un’ipotesi tutt’altro che remota. Ma in Valtellina l’opzione viene accolta con cautela e nei pour parler spuntano anche altri nomi, come quello di Banca Sella. Pochissimi credono comunque in un’integrazione con la Popolare di Sondrio. Anche a Modena nessuno si sbilancia. Qui per il momento l’attenzione è concentrata su Carife. Due i punti aperti: la governance e la qualità dell’attivo del nuovo gruppo.

Crediti a rischio, la svolta Eba-Esm: serve una bad bank europea (Corriere della Sera)

Secondo quanto scrive il quotidiano l’Europa avrebbe lanciato un progetto per affrontare su base comunitaria il problema dei crediti deteriorati delle banche europee, stimati in circa mille miliardi di euro.

Lo ha indicato il presidente dell’Autorità bancaria europea Andrea Enria, insieme al numero uno del Fondo salva-Stati di Lussemburgo, il tedesco Klaus Regling. I due economisti hanno tratteggiato uno schema che riconduce al modello di una bad bank comune.

Enria propone di istituire una Asset management company (Amc), che rileverebbe i crediti deteriorati da banche in difficoltà per rivenderli (entro 3 anni) sfruttando il maggiore potere contrattuale dell’organismo comunitario. Secondo questo schema eventuali perdite operative resterebbero a carico degli azionisti delle banche.

Il Dieselgate non pesa: Volkswagen prima nelle vendite globali (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che nel 2016 Volkswagen, con vendite globali per 10,3 milioni di veicoli, è stato il primo produttore di auto al mondo, battendo i mostri sacri americani e anche i giapponesi di Toyota che hanno tenuto lo scettro negli ultimi 5 anni.

Nel 2016 la casa tedesca è cresciuta nei due mercati dove è da sempre la numero uno: in Europa e in Cina. In Europa è salita del 3,5%, in Cina del 12,2%. Dati che compensano ampiamente il calo in Usa, dove storicamente il gruppo di Wolfsburg ha sempre avuto difficoltà ad affermarsi. Nel cratere dello scandalo dieselgate il calo delle vendite nel 2016 è stato del 7,6%. Ma su cifre modestissime (323mila auto consegnate nel 2016).

