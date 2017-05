Rassegna stampa economica del 30 maggio 2017

di Mauro Introzzi

30 mag 2017

Carige, tensione sull’aumento. Oggi si alza il velo in consiglio (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che si terrà oggi il consiglio di amministrazione di Carige chiamato a deliberare sulla cessione dei crediti deteriorati e sulla ricapitalizzazione da 450 milioni di euro. Sul tema della gestione dei non performing loans l’istituto ligure avrebbe deciso il passaggio di altri 2,4 miliardi di euro in un veicolo ad hoc.

Secondo il quotidiano uno del punti più controversi è l’idea, prospettata nel piano industriale, di convertire in equity il bond subordinato che fa capo, in parte, a Generali. La posizione di diversi consiglieri di amministrazione sarebbe di tenerlo fuori dall’aumento di capitale. Secondo alcuni il Leone di Trieste sarebbe un azionista che potrebbe limitare l’azione dell’istituto nel campo della distribuzione di prodotti assicurativi.

Banche venete, il Tesoro tratta sullo sconto (MF)

Il quotidiano finanziario aggiorna sulle trattative in corso tra Roma e Bruxelles sul tema delle banche venete. La Dg Comp europea ha posto come condizione dell’intervento pubblico l’iniezione di un miliardo di risorse private, risorse che al momento mancano drammaticamente all’appello. Sembra che il fondo Atlante - dopo aver versato quasi 3,5 miliardi nei due istituti - non possa più contribuire.

Così, secondo MF, non ci sarebbe alcun piano ufficiale per aggirare il diktat di Bruxelles. Tra le ipotesi allo studio l’ingresso dei privati in una seconda fase, quando il turnaround sarà già avviato. Un’altra ipotesi allo studio è quella di strappare a Bruxelles uno sconto sull’entità dell’investimento richiesto.

IntesaSanpaolo, nel piano spunta l’ipotesi di chiusura di 1.000 filiali (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che il Financial Times ha pubblicato ieri un lungo articolo sulle prossime strategie di IntesaSanpaolo. Secondo l’autorevole quotidiano britannico il gruppo di Carlo Messina starebbe dando “il tocco finale a una nuova strategia per spingere le sue attività di assicurazione e asset management, tagliando al contempo i costi e il numero di agenzie”.

Il nuovo piano strategico di IntesaSanpalo sarà presentato all’inizio dell’anno prossimo, insieme ai risultati annuali. Secondo il Financial Times il taglio delle filiali sarebbe conseguenza dell’acquisizione di Itb, la banca dei tabaccai ribattezzata Banca5, che conta oltre 20mila punti vendita. Il gruppo punta a raddoppiarli nell’arco del piano, aumentando anche i servizi e i prodotti distribuiti nelle tabaccherie.

Draghi: ripresa sempre più solida ma il sostegno straordinario resta (La Repubblica)

Il quotidiano riporta le parole pronunciate ieri da Mario Draghi in audizione al Parlamento europeo. Secondo il numero uno della BCE è ancora “molto, molto presto” per scommettere su una normalizzazione delle politiche monetarie. Draghi ha ribadito che la ripresa si sta rafforzando, spinta dalla domanda interna. Questo la rende “meno vulnerabile” agli shock esterni. Ma anche se l’inflazione dell’area dell’euro ha toccato l’1,9%, il banchiere centrale ha ricordato che l’aumento dei prezzi depurato dalle componenti energetiche è ancora troppo incerto.

Draghi è poi entrato anche nel merito del rafforzamento dell’eurozona, puntualizzando che "la vulnerabilità dell’area della moneta unica» può anche essere ricondotta «una mancanza di autonomia fiscale - e la questione ora è capire come arrivarci".

