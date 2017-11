Rassegna stampa economica del 3 novembre 2017

di Mauro Introzzi

3 nov 2017 ore 07:08

Cerberus: con noi Alitalia può restare indipendente (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riporta i piani in serbo per Alitalia da parte del fondo americano Cerberus. Quest’ultimo si è detto “pronto a lavorare con tutte le parti per arrivare a un accordo su un piano di lungo periodo che mantenga Alitalia intatta e indipendente”.

Il Sole24Ore scrive che il colosso Usa del private equity gli avrebbe confermato formalmente l’obiettivo di conquistare la compagnia. E dal quartier generale di New York “si vuole far sapere che i manager di Cerberus sono pronti a negoziare al più presto un accordo con i commissari Alitalia e con tutte le parti interessate”. Si punterebbe infatti a chiudere le trattative prima delle prossime elezioni politiche.

Il quotidiano spiega poi che il progetto del fondo Usa prevede almeno due fasi negoziali e che nella prima i manager di Cerberus affincherebbero come consulenti non remunerati l’attuale squadra di management della società.

Volkswagen valuta l'ipo dei camion (MF)

Secondo il quotidiano finanziario la casa tedesca starebbe valutando lo scorporo e la quotazione dei veicoli industriali. Il colosso tedesco automobilistico potrebbe valorizzare il business dei camion, legato soprattutto ai marchi Scania e Man, e quotarlo in borsa “per farne un campione globale del settore”.

Secondo quanto riporta MF, a spiegarlo è stato Andreas Renschler, il responsabile dei veicoli industriali del gigante di Wolfsburg, in una intervista che sarà pubblicata sulla rivista tedesca Manager Magazin.

Telecom, scatta il golden power. Su cessioni, sicurezza e rete il governo avrà poteri di controllo (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che il Governo, esercitando i poteri previsti dal “golden power”, ha blindato la rete di Tim. L’esecutivo mira così a tutelare la sicurezza e l’integrità dell’infrastruttura ed evitare il rischio di un grave pregiudizio degli interessi pubblici.

In una nota, riportata e commentata dal quotidiano, il consiglio dei ministri ha dichiarato che la decisione è arrivata al termine dell’istruttoria avviata in seguito ai cambiamenti intervenuti nella governance di Tim, che hanno portato sotto il controllo e la disponibilità di Vivendi degli attivi strategici di Tim.

Il Corriere scrive che la decisione di ieri cambia in modo sostanziale la governance di Tim sulla rete. D’ora in avanti la società telefonica sarà obbligata a rendere conto al governo dei propri piani e di eventuali cambiamenti nel perimetro di attività e nella governance.

A stretto giro, Tim ha fatto sapere di condividere le misure adottate dal governo.

Fed e meno tasse alle imprese, la doppia mossa di Trump (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato nelle scorse ore 2 accadimenti importanti. Il numero uno della Casa Bianca ha innanzitutto confermato l’arrivo di Jerome Powell alla guida della banca centrale americana. Il suo nome circolava ormai da giorni e secondo il quotidiano si tratta di “una soluzione moderata, di compromesso, con cui Trump tronca la presidenza di Janet Yellen dopo un solo mandato (che scade a febbraio) e la sostituisce con un repubblicano, rinunciando a una tradizione bipartisan”. Il prossimo presidente Fed sarà però in linea con la Yellen e dovrebbe continuare una politica monetaria cautamente espansiva.

Trump ha poi presentato un taglio massiccio alle tasse, con una manovra che porterà dal 35% al 20% l’imposta sugli utili per un totale di 1.500 miliardi di risparmi.

La Repubblica evidenzia però che la parte del leone la faranno le imprese, mentre per il ceto medio i benefici saranno tutti da valutare.

