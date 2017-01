Rassegna stampa economica del 3 gennaio 2017

di Edoardo Fagnani

Mps, disinnescare gli Npl priorità per la Bce (Il Sole24Ore)

Il Sole24Ore è tornato sulla questione del salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, evidenziando che la priorità dell’istituto è quella di risolvere il problema dei crediti in sofferenza, che a fine settembre 2016 erano pari a 28,3 miliardi di euro (valore lordo). “Smantellare le sofferenze, anche senza bad bank vecchia maniera, si può e si deve: tramite svalutazione (correzione al ribasso dei valori di libro), miglior coverage e deconsolidamento”, ha puntualizzato il quotidiano economico. Il Sole24Ore ha proposto alcune soluzioni, tra cui la cessione delle sofferenze a un veicolo partecipato dalla Stato e da soggetti privati, con la supervisione del Tesoro; una soluzione che rientra nell’ambito della normativa europea sugli aiuti di stato per gli istituti in difficoltà.

Per Banco Bpm è buona la prima (MF)

MF ha dato ampio rialzo all’esordio a Piazza Affari di Banco BPM; l’istituto nato dall’integrazione tra Banco Popolare e Popolare di Milano ha terminato la prima giornata di contrattazioni con un balzo del 9,08%, registrando la migliore performance al FTSEMib. La capitalizzazione dell’istituto, quindi, ha raggiunto i 3,8 miliardi di euro. Il quotidiano economico ha riportato le indicazioni di alcune banche d’affari. In particolare, gli analisti di Equita sim sono ottimisti sulle prospettive di Banco BPM e hanno segnalato che le sinergie che si creeranno con la fusione consentiranno di superare gli obiettivi di riduzione dei costi (-9% entro il 2019, con minori oneri per 320 milioni). Inoltre, secondo Equita sim, l’andamento del titolo “sarà influenzato dall’esecuzione del piano di riduzione dei crediti deteriorati del 55%, per un importo di 8 miliardi di euro”.

Pop Vicentina e Veneto banca, ai 200 mila azionisti traditi un rimborso del 15-20 per cento (Corriere della Sera)

Il Corriere della Sera ha ricordato che il 9 gennaio si riuniranno i consigli di amministrazione della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca per approvare la delibera relativa alla proposta di transazione agli azionisti che, con il recente aumento di capitale, si sono trovati in portafoglio titoli del valore di 0,1 euro per azione. Secondo il quotidiano i vertici delle due banche proporranno un rimborso compreso tra il 15% e il 20% del valore delle azioni, che resteranno a disposizione degli azionisti; tuttavia, questi ultimi dovranno rinunciare a ogni azione risarcitoria nei confronti dell’istituto. I vertici dovranno decidere anche quali soci saranno destinatari della proposta “se cioè sarà fatta a chi ha comprato i titoli fino a 5 o 10 anni fa”.

Fca scommette sull’hi-tech e studia le mosse di Trump (La Repubblica)

La Repubblica ha riportato la notizia che oggi Fiat Chrysler Automobiles aprirà il Ces di Las Vegas (il salone delle innovazioni hi-tech) presentando una vettura completamente elettrica e, secondo alcune indiscrezioni, anche potenzialmente a guida autonoma. Secondo il quotidiano il gruppo guidato da Sergio Marchionne “inizia il 2017 cercando di smentire i critici e indicando anzi nella ricerca sull’auto che verrà uno dei settori di interesse su cui concentrarsi anche per cercare di attrarre nuovi capitali e nuove alleanze”. Inoltre, Fiat Chrysler Automobiles attende le indicazioni politiche sul settore automobilistico della gestione di Donald Trump, che potrebbe non essere contrario a future alleanze tra i colossi del settore, compresa un’eventuale integrazione tra FCA e General Motors. La Repubblica ha ricordato che a fine gennaio Fiat Chrysler Automobiles alzerà il velo sui risultati del 2016, esercizio che dovrebbe essersi chiuso con poco meno di 5 milioni di auto vendute e un indebitamento inferiore ai 5 miliardi di euro.

