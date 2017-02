Rassegna stampa economica del 3 febbraio 2017

di Mauro Introzzi

3 feb 2017 ore 07:24

Eba: una Bad bank da 250 miliardi (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico riporta le prime indicazioni su quella che sarebbe la dimensione ideale della bad bank europea a cui guarderebbe l’Autorità bancaria europea. La dotazione di capitale ideale per l’istituto deputato ad affrontare a livello europeo la questione dei crediti deteriorati sarebbe pari a 200-250 miliardi. Tale somma sarebbe coperta, per 180-230 miliardi di euro, in gran parte dai privati. Dalle istituzioni nazionali, dunque, arriverebbe solo la parte residua, circa 20 miliardi.





Debutta la prima gestione sui Pir (MF)

Il quotidiano finanziario scrive che Fia Asset Management sta lanciando Pir Expert, una linea patrimoniale che avrà in portafoglio soltanto azioni di pmi italiane con capitalizzazione minima di 100 milioni. Sarebbe il primo esempio di gestione dei nuovi Piani individuali di risparmio (Pir) introdotti dalla legge di Bilancio 2017 e in vigore da inizio anno.

Rispettati i requisiti di investimento e a patto di detenerli per almeno cinque anni, i Pir consentono di azzerare le imposte sui capital gain per alcune somme.

Draghi: Europa, serve più integrazione Possibili tassi bassi anche oltre il 2017 (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta le parole pronunciate da Mario Draghi ieri in un discorso a Lubiana, in Slovenia. Il governatore ha ribadito che la politica monetaria e la Banca centrale europea hanno fatto quello che dovevano e potevano mentre i governi no. Draghi non ha nascosto la crisi e i rischi che corre l’Europa in questo momento. Nel frattempo, evidenzia il Corriere, è anche stato pubblicato il bollettino economico della Bce. Nel documento di dice che i tassi d’interesse resteranno ai livelli attuali o più bassi per un periodo prolungato di tempo e forse dopo il 2017 visto che le pressioni inflazionistiche rimangono deboli.





Padoan scopre le carte: manovra bis (La Repubblica)

Il quotidiano scrive che nelle scorse ore il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha deciso di “abbandonare le ambiguità” dei giorni scorsi e ha annunciato misure pari allo 0,2% del Pil anche prima di aprile.

L’aggiustamento della dinamica del saldo di finanza pubblica strutturale, ovvero una manovra-bis, si farà, anche in due o più tronconi.

L’ipotesi di una procedura d’infrazione sarebbe estremamente allarmante perché comporterebbe una riduzione di sovranità sulle scelte di politica economica e costi di provvista ben già alti in termini di tassi d’interesse.

