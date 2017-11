Rassegna stampa economica del 29 novembre 2017

di Mauro Introzzi

29 nov 2017 ore 06:53

Carige, per Creditis gara a due (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico aggiorna sulla cessione di Creditis da parte di Banca Carige. Il consiglio di amministrazione della banca ligure ha deciso di trattare con due dei potenziali acquirenti per arrivare a sceglierne uno in tempi brevi.

Secondo quanto scrive il Sole24Ore, che cita dei rumors, sarebbero rimasti in partita il fondo americano Christofferson Robb & Copany (Crc), fino a questo momento il candidato favorito, e Chenavari Financial Group, che avrebbe rilanciato rispetto all’offerta originaria. Il fondo vincitore - secondo quanto riporta il quotidiano - dovrebbe anche impegnarsi ad entrare con un 2% nel capitale della banca.

Bonus bebè dimezzato a 40 euro nel 2019 (Corriere della Sera)

Il quotidiano riporta gli ultimi ritocchi del Senato alla manovra di bilancio del 2018, che da oggi sarà in aula, dove verrà molto probabilmente blindata da un voto di fiducia.

Tra le novità più importanti alcuni aggiustamento al bonus bebè, l’eliminazione del superticket sanitario per alcune categorie, l’approvazione del pacchetto di norme per i Comuni e il varo di un fondo per risarcire i risparmiatori coinvolti nel dissesto delle banche venete.

Il Corriere evidenzia che il bonus bebè (in scadenza quest’anno) verrà confermato per il 2018 e reso strutturale, ma dal 2019 viene ridotto a un solo anno, non più tre, e dimezzato nell’importo, 480 euro l’anno (40 al mese) invece di 960.

Fed, Powell fa il trumpiano. Via alla deregulation bancaria (La Repubblica)

Il quotidiano mette sotto la lente Jerome Powell, il futuro presidente della Federal Reserve quando a febbraio scadrà il mandato dell’attuale presidente Janet Yellen.

La Repubblica scrive che ieri Powell affrontava la prima di quelle audizioni al Senato che fanno parte della procedura per la conferma della nomina (sulla quale non ci sono dubbi). Mentre sulla politica monetaria ha sottolineato la continuità con i predecessori Yellen e Ben Bernanke, sulla vigilanza bancaria Powell ha indicato che la linea cambia: preferisce non chiamarla deregulation, ma secondo Powell sarebbe “il momento di fare una pausa e rivedere ciò che è stato fatto”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.