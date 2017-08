Rassegna stampa economica del 29 agosto 2017

di Mauro Introzzi

29 ago 2017 ore 07:10

Fca, muro Usa contro la Cina (Il Sole24Ore)

Il quotidiano economico scrive che l’amministrazione americana sarebbe pronta a scendere in campo per stoppare qualsiasi avance di aziende cinesi nei confronti di Fiat Chrysler Automobiles (o di suoi preziosi marchi made in Usa come Jeep).

Secondo quanto scrive il Sole24Ore il Presidente sarebbe “intenzionato a brandire l’esame di simili operazioni da parte di uno speciale comitato interministeriale sugli investimenti esteri, il Committee on Foreign Investment in the United States guidato dal Dipartimento del Tesoro, affinché un deal si areni tra le sue maglie”.

Il quotidiano chiude ricordando che l’amministrazione Trump ha fatto scattare ora un crescente giro di vite nei confronti di aziende cinesi.



Unipol accelera sui 500 immobili (MF)

Il quotidiano finanziario scrive che la compagnia bolognese ha ceduto buona parte del pacchetto che ha previsto di cedere nel 2017. L’operazione più importante è stata la recente cessione di due palazzi ad uso ufficio a Genova e di residenze e strutture commerciali a Milano.

Così, scrive MF, nella prima metà dell’anno è stata venduta la parte prevalente del pacchetto di 500 immobili ubicati in varie zone d’Italia che Unipol aveva messo in programma di cedere per quest’anno. Un’operazione del valore complessivo di circa 100 milioni di euro, nell’ambito della strategia di razionalizzazione, anche qualitativa, del patrimonio della compagnia che era stato rilevato all’epoca della fusione con Fondiaria Sai.

Generali studia l’addio al Portogallo, Allianz interessata (Corriere della Sera)

Il quotidiano scrive che Generali potrebbe presto uscire dal business portoghese, nell’ambito del processo di cessione degli asset dei mercati nei quali il colosso assicurativo di Trieste non è in posizione di leadership.

Il Corriere della Sera riprende l’indiscrezione pubblicata ieri dal quotidiano di Lisbona Jornal Economico, voce che non è stata commentata dal gruppo guidato da Philippe Donnet. Secondo il quotidiano Generali avrebbe ricevuto proposte non sollecitate ed entro fine ottobre dovrebbe avviare un processo formale di vendita. Tra le interessate Caravela Seguros, Liberty Mutual e Zurich, mentre i cinesi di Fidelitade-Fosun sarebbero fuori dalla partita. All’asset potrebbe essere interessata anche Allianz.

Telecom, cda paralizzato dal braccio di ferro Italia-Francia (La Repubblica)

Secondo il quotidiano torna sulla vicenda Vivendi-Telecom Italia e scrive che il Governo ha tempo fino al 18 settembre per decidere sull’utilizzo del golden power sulla compagnia telefonica. Secondo quanto scrive la Repubblica ci sarebbero dei vizi di forma, come la mancata notifica preventiva dell’assunzione del controllo (o della direzione e del coordinamento) di Telecom Italia, ma anche alcune questioni che vanno a intaccare la sostanza, perché secondo alcuni giuristi “si può esercitare direzione e coordinamento solo su un azienda che nei fatti è controllata”.

Tra le infrastrutture sensibili per il nostro Governo ci sono, oltre la rete, i cavi sottomarini di Sparkle e i servizi di Telsy. Asset che molti vogliono che restino italiane.

